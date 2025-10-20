Parigi: “economia russa sta agonizzando sotti i colpi dell’Ucraina e delle sanzioni”

Parigi: “Ora nuove sanzioni contro chi aiuta la Russia”

“Oggi proporrò di parlare di un 20esimo pacchetto sanzioni, concentrato su Paesi terzi che sostengono in modo diretto o indiretto lo sforzo bellico della Russia”. Lo afferma il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot arrivando al Consiglio del Lussemburgo.

L’economia russa, ha aggiunto, “sta agonizzando”, stretta tra i colpi dell’ucraina e le sanzioni. “La Russia è in stallo in Ucraina dopo 100 giorni di guerra e a Putin ora conviene un cessate il fuoco”, ha notato.  tgcom24.mediaset.it

