“Mentono su tutto per vendere paura e guerra”

La Commissione Europea ha finalmente confessato!
A settembre, l’aereo di Ursula Von der Leyen in Bulgaria “non aveva il GPS bloccato” e “non c’è stata alcuna interferenza russa” dopotutto!
(cfr: https://berliner-zeitung.de)

Hanno sostenuto il contrario ovunque e i media ne hanno fatto un gran parlare!
Mentono su TUTTO!
Tutto! Per vendere paura e guerra!
Dobbiamo scacciare questi bugiardi patologici e lasciare l’UE il più rapidamente possibile! #Frexit!”

Lo scrive su X Florian Philippot, presidente del Movimento francese “Les Patriotes”

