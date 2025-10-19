“Mentono su tutto per vendere paura e guerra”

La Commissione Europea ha finalmente confessato!

A settembre, l’aereo di Ursula Von der Leyen in Bulgaria “non aveva il GPS bloccato” e “non c’è stata alcuna interferenza russa” dopotutto!

(cfr: https://berliner-zeitung.de)

Hanno sostenuto il contrario ovunque e i media ne hanno fatto un gran parlare!

Mentono su TUTTO!

Tutto! Per vendere paura e guerra!

Dobbiamo scacciare questi bugiardi patologici e lasciare l’UE il più rapidamente possibile! #Frexit!”

Lo scrive su X Florian Philippot, presidente del Movimento francese “Les Patriotes”

Ça y est la Commission européenne passe aux aveux ! ⤵️

En septembre l’avion d’Ursula Von der Leyen en Bulgarie « n’a pas vu son GPS être brouillé » et « il n’y a pas eu d’ingérence russe » finalement ! 🤦🏻‍♂️

(cf : https://t.co/HkVBwGdkCZ)

Ils ont prétendu l’inverse partout et les… pic.twitter.com/mDHvRvLMeP

— Florian Philippot (@f_philippot) October 19, 2025