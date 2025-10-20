Non si presenta a scuola, prof trovata morta in casa

Non si presenta a scuola, la trovano morta in casa. Si è spenta all’improvviso, probabilmente stroncata da un malore

Docenti, dirigenti e studenti del liceo scientifico statale “Nicolò Copernico” di Brescia sono sconvolti per la prematura scomparsa della professoressa Rossana Cerretti, insegnante di latino, storia e italiano, originaria di La Spezia. A dare l’allarme sono stati i colleghi. Non vedendola arrivare a scuola nella mattinata di lunedì 13 ottobre, e sapendo quanto fosse precisa e puntuale, si sono subito preoccupati. Anche perché la prof Cerretti non aveva avvisato nessuno della sua assenza. Hanno così deciso di raggiungere la sua abitazione per verificare che fosse tutto a posto.

Trovata morta dai colleghi in casa

Poi la tragica scoperta: la professoressa Rossana Cerretti è stata trovata senza vita alla scrivania, riversa sui compiti in classe della settimana precedente che stava correggendo. Sul tavolo, i fogli dei suoi studenti e la penna ancora tra le dita. Si sarebbe sentita male, probabilmente nella notte, mentre stava lavorando. Inutili i soccorsi.

Docente stimata e amata per la capacità di coinvolgere gli studenti, la professoressa Cerretti era anche promotrice di tante attività extra scolastiche, in particolare legate al teatro. Sotto la sua guida, il laboratorio teatrale del liceo Copernico aveva ottenuto importanti riconoscimenti.
