Iran, Khamenei agli Usa: ‘chi siete voi per stabilire cosa possiamo o non possiamo fare?’

ImolaOggiESTERI, News 2025

Khamenei

La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è tornato a respingere qualsiasi “interferenza” degli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, ironizzando sulle dichiarazioni fatte dal presidente americano, Donald Trump, riguardo alla distruzione causata dagli attacchi Usa agli impianti nucleari iraniani durante il conflitto dello scorso giugno tra Israele e Iran.

Il presidente degli Stati Uniti si vanta di aver ‘bombardato e distrutto’ l’industria nucleare iraniana. Benissimo. Lasciateli sognare“, ha detto oggi in un discorso tenuto ai giovani iraniani che hanno partecipato alle Olimpiadi sportive e scientifiche.

“Continuate a sognare. Ma chi siete voi, comunque, per stabilire cosa si può e cosa non si può fare per un Paese, solo perché possiede un’industria nucleare? Cosa c’entrano gli Stati Uniti se l’Iran ha o meno capacità nucleari? Tale interferenza è inappropriata, sbagliata e prepotente”, ha detto Khamenei, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna. (askanews)

Articoli correlati

Netanyahu e khomeini

Netanyahu: “distruggere l’asse iraniano”

Trump e Netanyahu

Israele-Iran, Trump: “Tregua iniziata”. Tel Aviv conferma

Meloni e Crosetto

Meloni: ‘se Usa chiederanno basi ci sarà passaggio alle Camere’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *