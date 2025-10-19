Trump attacca il presidente della Colombia, “è un narcos”

WASHINGTON, 19 OTT – “Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia”. E’ l’attacco di Donald Trump al presidente colombiano.

“È diventato di gran lunga il più grande business della Colombia e Petro non fa nulla per fermarlo, nonostante i pagamenti e i sussidi su larga scala dagli Stati Uniti che non sono altro che una truffa a lungo termine nei confronti dell’America. Da oggi, questi pagamenti, o qualsiasi altra forma di pagamento o sussidi, non saranno più effettuati”, ha annunciato il presidente americano su Truth. (ANSA)