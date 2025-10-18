Ucraina, Trump: Kiev e Mosca si fermino. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

Usa, 18 ottobre 2025 – Trump: Kiev e Mosca si fermino dove sono. I confini territoriali sono stati definiti dalla guerra “L’incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho suggerito con forza anche al Presidente Putin, che è ora di smettere di uccidere e di raggiungere un accordo.

È stato versato abbastanza sangue, i confini territoriali sono stati definiti dalla guerra e dal coraggio. Dovrebbero fermarsi dove sono. Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere. Basta sparare, basta morte, basta spendere somme di denaro enormi e insostenibili.

Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato Presidente. Migliaia di persone vengono massacrate ogni settimana: basta, tornate a casa dalle vostre famiglie in pace”, lo ha detto Trump dopo l’incontro alla Casa Bianca con Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista