Ucraina, Trump: “già discussioni molto serie con la Russia”

L’amministrazione Usa ha già avuto discussioni “molto serie” con la Russia sulla guerra in Ucraina e Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin potrebbero presto intraprendere azioni “significative” per porre fine al conflitto. Lo ha dichiarato lo stesso Trump in un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca.

“Parleremo e credo che forse faremo qualcosa di significativo: vogliamo porre fine a questa guerra. Questa guerra non sarebbe iniziata se io fossi stato presidente”, ha detto ancora.