UE: “La Serbia deve essere riportata sui binari dell’Europa”

“Mi aspetto che il nuovo governo sia favorevole all’Europa e alle riforme. La Serbia deve essere riportata sui binari dell’Europa. Siamo disposti a fare tutto il possibile, insieme alla Commissione europea, affinché ciò avvenga”

Lo ha detto la Commissaria europea all’Allargamento Marta Kos in un’intervista all’European Newsroom, il pool di agenzie di stampa europee di cui fa parte ANSA. La Commissaria ha inoltre annunciato che si recherà in visita a Belgrado “alla fine del mese”. Kos ha detto poi che la Serbia potrà avanzare nel processo di integrazione se “rispetterà” i requisiti indicati dal Consiglio lo scorso dicembre come precondizione per l’apertura del cluster 3.

“Il presidente Vucic ha promesso che la Serbia manterrà le promesse e noi speriamo davvero che lo faccia perché ciò che chiediamo alla Serbia sulla strada dell’adesione all’Ue è quasi esattamente lo stesso che chiedono i manifestanti in Serbia: lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione” la riforma sugli “appalti pubblici”.

Un altro tema di cui Kos ha chiesto conto a Vucic è quello delle organizzazioni della società civile: “non minare il lavoro delle organizzazioni della società civile, ma aiutarle a essere coinvolte nel processo di adesione: questa è una precondizione – ha avvertito – ci auguriamo davvero che la Serbia si rimetta in carreggiata”.ANSA