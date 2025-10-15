Philippot: “La paranoia anti-russa sta diventando delirante”

Francia – Florian Philippot, presidente del partito ‘Les Patriote, scrive su X

Una follia totale!

La paranoia anti-russa sta diventando così delirante a Bruxelles che oggi l‘UE sta avviando “un’indagine ufficiale” contro l’Ungheria, uno Stato membro!, accusato di aver inviato “rappresentanti a Bruxelles che in realtà sono agenti per informare la Russia”!

(cfr: https://lemonde.fr/international)

L’Ungheria è ora accusata dall’UE di essere un “agente straniero” (sic)!

“Gli eventi sono iniziati 10 anni fa, quando le tensioni tra il governo del primo ministro ungherese Orbán e la Commissione europea hanno cominciato a moltiplicarsi”!

“I servizi segreti ungheresi IH [Információs Hivatal] hanno quindi inviato agenti alla Rappresentanza permanente ungherese presso l’Unione Europea. Ufficialmente lavoravano su dossier finanziari ed economici, ma in realtà avevano il compito di spiare le istituzioni dell’UE dall’interno!”

L’UE è una macchina impazzita che soffoca e uccide tutti i suoi presunti avversari, compresi i suoi stati membri!

L’obiettivo: giustificare una guerra contro la Russia.

L’UE deve essere distrutta dalla FREXIT prima che distrugga noi!

Per favore condividete questa storia: è incredibile e rivelatrice!

Francia libera!