Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata”

“L’Europa ha bisogno di essere immaginata e sognata, ha bisogno di una generazione che creda nella possibilità di conservare questo spazio politico comune, che serve a difendere libertà e democrazia”.

Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd) intervenendo a “Luci d’Europa”, l’evento per la Giornata dell’Europa in piazza del Campidoglio a Roma.