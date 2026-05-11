Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata”

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Pina Picierno

“L’Europa ha bisogno di essere immaginata e sognata, ha bisogno di una generazione che creda nella possibilità di conservare questo spazio politico comune, che serve a difendere libertà e democrazia”.

Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd) intervenendo a “Luci d’Europa”, l’evento per la Giornata dell’Europa in piazza del Campidoglio a Roma.

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