Locatelli: ‘assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità’

“Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l’Istituto Serafico di Assisi e l’associazione ‘La Nostra Famiglia’, in collaborazione con la Protezione Civile grazie al Capo Dipartimento Fabio Ciciliano”.

Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità che ha partecipato al tavolo Italy for Gaza riunito a Palazzo Chigi.

“Ho portato al tavolo il progetto che – ha spiegato – abbiamo messo a punto con la rete per l’assistenza e la riabilitazione, ma ho anche segnalato le gravi carenze igienico sanitarie che si sono create sul territorio martoriato dalla guerra e alcune urgenti necessità quali i presidi di assorbenza.

Appena sarà possibile interverremo per far fronte anche a queste necessità”.

P.Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza

In seguito alla firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente, l’Italia ha prontamente avviato un’azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza.

L’obiettivo è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario, sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti”.

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione di governo su Gaza.ANSA