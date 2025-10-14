Mattarella: ‘no a società dominata da oligarchi o privilegiati’

Roma, 14 ott. – “Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV.

“Disarmare gli animi e disarmare le parole” per favorire la pace e in questo “una responsabilità specifica spetta ai decisori politici e a quanti influenzano l’opinione pubblica, nel rifuggire dall’esaltazione dei contrasti piuttosto che nel coltivare, al contrario, dialogo e reciproca comprensione”.

“A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani. Non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni.”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV.”Spesso – ha affermato ancora Mattarella- a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane, prese di mira per il ruolo di stabilizzazione e di moderazione che tradizionalmente esercitano, in particolare nel Vicino Oriente. AASKANEWS