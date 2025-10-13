Rapper Faneto denunciato dalla ex che pubblica i lividi

Il rapper Faneto, 21 anni, è stato denunciato dalla sua ex fidanzata che ha mostrato su Instagram i lividi dovuti, secondo il suo racconto, alle percosse ricevute dal cantante. Sul caso sta indagando la polizia, dopo che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta.

“Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l’ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta il caz*o ed è il momento di far valere la mia voce come quelle di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere e non riescono”, ha detto la donna.

Insulti e minacce

In uno dei contenuti pubblicati, si vede la ragazza chiusa in un bagno mentre qualcuno, dall’esterno, la insulta. In altri contenuti si riproducono messaggi in cui il rapper le intimerebbe di cancellare alcuni materiali e la minaccerebbe ricordandole che morirà. E ancora, ha pubblicato un messaggio in cui il suo ex fidanzato ammetterebbe la responsabilità di un incidente d’auto sotto effetto di sostanze in occasione del quale sarebbe morto il loro cane.

Mentre la procura indaga, la casa discografica di Faneto, la Trenches Records, ha pubblicato un post per dissociarsi “da ogni tipo di violenza sulle donne” e ha aggiunto che tutti i proventi delle edizioni di Faneto saranno donati ad associazioni contro la violenza sulle donne.

Chi è Faneto

Il vero nome di Faneto è Valentin Antonio Segura. Classe 2004, è di origini dominicane e vive a Milano. Con il singolo ‘Lamelo’ si è fatto conoscere attirando l’attenzione, tra gli altri, di Rondodasosa. Nel 2024 ha pubblicato l’Ep di debutto ‘No pressure, no diamonds’. A dicembre 2024 contava oltre 36 milioni di stream totali e 600mila ascoltatori mensili su Spotify.

Dopo che la notizia è esplosa, circola un video sui social in cui alcuni ragazzi tendono un ‘agguato’ a Faneto mentre è a bordo della sua auto, a Milano, e lo picchiano fino a farlo scappare.

