Porto abusivo di armi e rapina, nuovo arresto per il rapper Mouhib Zaccaria

Ãˆ stato arrestato di nuovo Mouhib Zaccaria, in arte Baby Gang

I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono protagonista il trapper e molte persone a lui vicine. Secondo quanto si apprende, i militari dell’Arma contestano al rapper i reati di porto abusivo di armi e rapina.

Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, emessa il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. “Adesso basta, solo musica”, aveva detto il cantante dopo il verdetto al Palazzo di Giustizia di Milano.

L’arresto precedente

Il 24enne era stato arrestato precedentemente l’11 settembre del 2025. Il fermo era avvenuto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione gli agenti avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano una pistola detenuta illegalmente e con la matricola abrasa.

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