Armato di coltello sfonda la porta di casa della ex e l’aggredisce: arrestato marocchino

Ha sfondato la porta dâ€™ingresso dellâ€™abitazione dellâ€™ex compagna, poi lâ€™ha presa a pugni. Un 29enne di origine marocchina Ã¨ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel Guelfo

Lâ€™intervento dei militari Ã¨ scattato dopo la richiesta di aiuto della donna. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato la vittima in stato di forte shock e con evidenti ferite. La malcapitata ha raccontato di essere stata aggredita dallâ€™ex compagno che, armato di coltello, era entrato in casa con la forza per poi colpirla violentemente. Alla base dellâ€™aggressione ci sarebbe lâ€™incapacitÃ dellâ€™uomo di accettare la fine della relazione, interrotta per decisione della compagna.

Il presunto responsabile Ã¨ stato rintracciato poco dopo nellâ€™area condominiale. Accanto a lui i militari hanno trovato un coltello a serramanico, ritenuto compatibile con quanto descritto dalla vittima.

La donna Ã¨ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre il 29enne Ã¨ stato arrestato con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Su disposizione della Procura di Bologna Ã¨ stato trasferito in carcere, a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

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