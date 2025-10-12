Migranti, nave Louis Michel verso Pozzallo: 69 a bordo

La Capitaneria di porto ha comunicato l’arrivo a Pozzallo della Ong Louis Michel con 69 migranti a bordo. L’approdo è previsto presso la banchina di riva. E si dovrebbe concretizzare intorno alle 8 di domani mattina. Si è già messo in moto il dispositivo legato all’accoglienza.
