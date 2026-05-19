Professore 35enne si uccide buttandosi dalla finestra in orario scolastico

Un professore del Convitto Nazionale Umberto I di Torino si è tolto la vita all’interno dell’istituto di via Bligny, nel centro storico

La dinamica è stata confermata dalla polizia di Stato. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il docente si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola. Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il medico legale per gli accertamenti del caso.

L’uomo aveva 35 anni ed era un docente di violoncello conosciuto nell’ambiente musicale. Il musicista aveva vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali sia come solista sia in formazioni da camera, e nel corso della sua carriera si era esibito in importanti rassegne in Italia e all’estero.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, il docente si sarebbe lanciato dal secondo piano dell’area residenziale dell’istituto intorno alle 15. Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno della scuola. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica.

Il Convitto Nazionale Umberto I è uno degli istituti scolastici storici e più conosciuti della città e ospita scuole primarie, secondarie e licei.

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