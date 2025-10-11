Stupro a Sondrio, il maliano resterà in carcere

Si è tenuta al tribunale di Sondrio l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne maliano accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. Tra i corridoi del palazzo di Giustizia, dove si percepiva una certa tensione, in molti volevano dare un volto allo scellerato aggressore.

Davanti al giudice Fabio Giorgi, il giovane – assistito dall’avvocato d’ufficio Paolo Marchi e affiancato da una traduttrice – si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero Stefano Latorre ha confermato le accuse e il giudice, con un’ampia motivazione, ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in carcere.

Il 24enne, K.M., rimane dunque detenuto a Sondrio, anche se per ragioni di sicurezza non è escluso che venga trasferito in un istituto penitenziario fuori provincia. Arrivato in Valtellina due anni fa, risulta incensurato e negli ultimi mesi aveva lavorato nella raccolta delle mele.

Intanto la donna aggredita, nella giornata di mercoledì, è riuscita a parlare con gli agenti della polizia di stato. Le sue condizioni restano serie, ma è in via di ripresa e continua a essere seguita con attenzione in ospedale. Continuano le indagini degli inquirenti per fare chiarezza sulla vicenda.

www.sondriotoday.it