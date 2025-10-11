Il folle discorso di von der Leyen, se siete ancora tranquilli…

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il discorso che Ursula Von der Leyen ha tenuto nel Parlamento europeo è veramente folle

Tutti gli europei dovrebbero scendere in piazza e dire chiaramente che siamo persone pacifiche e non vogliamo dichiarare una guerra a nessuno, tantomeno alla Russia che non ci ha mai provocato, anzi era una nostra partner commerciale d’eccellenza, visto che ci forniva tutte le materie prime indispensabili per le nostre industrie ed ad un prezzo estremamente conveniente.

Il discorso della Von der Leyen capovolge totalmente la verità dei fatti, dovremmo vergognarci di far parte di una istituzione bellicista come l’Unione europea.

Prof. Giancarlo Marcotti per ‘Finanza In Chiaro’