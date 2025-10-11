Boom bollette, in 10 anni +74% luce, +47% acqua

I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall’impennata delle bollette
A fronte di un’inflazione dal 2015 ad oggi pari a circa il 23%, il prezzo dell’elettricità è aumentato di ben il 74%, quello del gas di oltre il 39% e quello dell’acqua di ben il 47,6%.
Ad elaborare i dati è Confedilizia che, in uno studio ad hoc, sottolinea come negli anni, si è registrato un incremento molto più consistente delle spese fisse – dalle bollette agli interventi di manutenzione – rispetto ad altre voci di consumo, come appunto gli elettrodomestici, che incidono solo occasionalmente sul bilancio di una famiglia.
C’è una sola voce che ha registrato un andamento negativo dell’indice dei prezzi: quella relativa agli elettrodomestici di grande dimensione, come frigoriferi e lavatrici, nel 2025 più economici dell’1,5% rispetto a 10 anni fa. ANSA