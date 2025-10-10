Zelensky elogia Hamas: “ha acume nel negoziare”

Zelensky: “Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin”

“È assolutamente giusto che l’Ucraina risponda con attacchi precisi e mirati e, a differenza della Russia, sappiamo esattamente cosa vogliamo ottenere. La pace, ovviamente. Non stiamo facendo la guerra per il gusto di farla, come fa la Russia. Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin. Per ora”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Mosca ordina alle truppe di avanzare a qualsiasi costo”

“Le truppe russe hanno ricevuto l’ordine di assaltare a tutti i costi le posizioni ucraine in direzione di Pokrovsk. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro con il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasyl Maliuk. tgcom24.mediaset.it

Putin: “Kiev ha pesanti perdite. Pensi a negoziare. A settembre ha perso 44.700 soldati”