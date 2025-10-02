Kiev dovrebbe riflettere meglio su come negoziare nonostante le pesanti perdite al fronte, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin

“Ci sono anche piu’ perdite rispetto all’opportunita’ di ricostituire il personale sul campo di battaglia. Pertanto, e’ meglio che la leadership di Kiev rifletta su come negoziare. Ne abbiamo parlato molte volte”, ha dichiarato Putin in una sessione plenaria del Valdai International Discussion Club. Ha affermato che la Russia, purtroppo, subisce perdite, “ma sono molte volte inferiori a quelle da parte delle Forze Armate ucraine”.

“A settembre Kiev ha perso 44.700 soldati”

Le Forze Armate ucraine hanno perso 44.700 militari a settembre, meta’ dei quali in modo irreparabile. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria della Conferenza di Valdai a Sochi. “A settembre, le perdite ammontavano a circa 44.700 persone, di cui quasi la meta’ erano irrecuperabili”, ha affermato Putin.

Putin: “Isteria europea su imminente guerra con Russia”

L’elite al potere in Europa continua a sostenere istericamente che la guerra con la Russia è imminente, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Valdai International Discussion Club a Sochi. “Ma l’elite al potere di un’Europa unita continua a fomentare l’isteria. A quanto pare, la guerra con i russi è praticamente alle porte” ha commentato ironicamente. https://tg24.sky.it/mondo

La smargiassata di Zelensky (mentre perde la guerra), “pronti ad aiutare l’Europa contro i droni. L’Ucraina ha forse la più grande esperienza al mondo su questo”😵‍💫