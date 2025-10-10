Qatargate, Panzeri indagato a Milano per calunnia su Kaili

MILANO, 10 OTT – E’ stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di calunnia l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, che fu arrestato nell’inchiesta belga sul Qatargate. L’indagine milanese a carico dell’ex sindacalista ed ex esponente del Pd e di Articolo 1 nasce a seguito della querela presentata, attraverso l’avvocato Domenico Aiello, dall’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e dal marito Francesco Giorgi, anche loro arrestati nel 2022 nell’indagine dei pm di Bruxelles.

Sia Giorgi che Kaili, ascoltati come testimoni dal procuratore Marcello Viola e dall’aggiunto Eugenio Fusco una settimana fa, hanno confermato, come riportato nella denuncia, che Panzeri, che ha confessato e patteggiato nell’indagine belga, li avrebbe tirati in ballo nel presunto giro di corruzione che lo vedeva coinvolto, pur sapendo che entrambi non avevano nulla a che fare. (ANSA)