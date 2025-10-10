007 Kiev: sanzioni riducono aviazione civile russa al collasso

Kiev: “le sanzioni riducono al collasso l’aviazione civile russa”

Le sanzioni internazionali contro Mosca stanno riducendo al collasso le compagnie aeree russe, che entro il 2030 rischiano di perdere centinaia di velivoli. Lo scrive Rbc-Ukraine, che cita un’analisi dei servizi di intelligence dell’Ucraina. L’aviazione civile russa, infatti, è esclusa dall’importazione di nuovi aeromobili, di pezzi di ricambio e di servizi di manutenzione a causa delle sanzioni internazionali.

Secondo i dati dell’intelligence, 109 aeromobili di fabbricazione straniera e altri 230 velivoli di epoca sovietica di età compresa tra 40 e 60 anni saranno ritirati dal servizio. Si prevede inoltre che oltre 200 elicotteri, la maggior parte dei quali di fabbricazione russa, saranno dismessi. tgcom24.mediaset.it

