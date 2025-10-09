Mancanza di fondi, Onu taglia 25% dei caschi blu

L’Onu ridurrà del 25% il numero dei suoi Caschi Blu nel mondo nei prossimi mesi, ovvero tra i 13.000 e i 14.000 militari e poliziotti, a causa della mancanza di fondi dovuta principalmente ai tagli americani: lo ha annunciato un alto funzionario dell’Onu.

“Dovremo rimpatriare, ridurre di circa il 25% il numero dei nostri effettivi militari e di polizia addetti al mantenimento della pace, nonché le loro attrezzature, e anche un numero significativo di dipendenti civili delle missioni sarà colpito”, ha detto il funzionario sotto copertura di anonimato.

