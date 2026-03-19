Onu, Guterres: ‘Usa e Israele cessino la guerra. Iran apra lo stretto di Hormuz’

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BRUXELLES, 19 MAR – “Il mio messaggio a Usa e Israele Ã¨ che Ã¨ tempo di finire questa guerra che rischia di andare totalmente fuori controllo, con una propagazione sull’economia mondiale che rischia di essere davvero drammatica, specie per i Paesi in via di sviluppo. All’Iran dico: basta con gli attacchi ai tuoi vicini, e apra lo stretto di Hormuz“.

Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel punto stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “E’ tempo che la diplomazia prevalga, Ã¨ tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza”, ha aggiunto. (ANSA)

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