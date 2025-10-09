“Legata e sedata perché infastidiva i pazienti”, muore 39enne in ospedale a Napoli

ImolaOggi CRONACA, News 2025

ospedale

“Dopo aver infastidito gli altri pazienti”, sarebbe stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, sarebbe andata in arresto cardiaco

È quanto accaduto il 12 settembre nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, dove una 39enne era arrivata in stato di alterazione a causa dell’alcol che aveva assunto. Ora la famiglia della donna, che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di presentare una denuncia in procura per accertare le cause del decesso. Il legale della famiglia ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che “la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire”.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Cristina Pagliarulo

Morta a 41 anni dopo 40 ore al Pronto soccorso, sette indagati

pronto soccorso

Muore al pronto soccorso in attesa di una visita: 8 indagati

taglio dei punti nascita

Bolzano, due neonati morti per infezione in ospedale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *