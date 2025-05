Sindaca di Merano rifiuta la fascia tricolore: “Mi sono opposta a un gesto patriarcale”

La neosindaca di Merano, Katharina Zeller, 38 anni, è finita al centro di una polemica sorta durante il suo insediamento in municipio

Quando il suo predecessore, il sindaco uscente Dario Dal Medico, le ha messo al collo la fascia tricolore lei l’ha subito tolta, rifiutandosi di indossarla. Immediato il polverone. “Da noi i simboli di rappresentanza sono tre – ha dichiarato Zeller a Il Giorno. Una chiave, un medaglione che si indossa quando si rappresenta la comunità locale, e la fascia tricolore che si mette quando si rappresenta lo Stato Italiano, soprattutto se si agisce da ufficiale di stato civile”.

Poi continua: “Per me era normale, in quell’occasione, mettermi solo la collana che rappresenta il territorio, tutti e due i gruppi linguistici, tutte le comunità”.

La percezione da parte della neosindaca è che il collega abbia voluto forzarla: “Ha cominciato a dirmi ‘tu devi mettere il tricolore’, in un tono perentorio, e quando ha capito che io non volevo, me l’ha infilata addosso alla miss Merano. Mi ha dato un fastidio, e ho reagito di pancia, perché non mi faccio dire da nessuno quello che devo fare”. Zeller ha poi dato altre spiegazioni al quotidiano la Repubblica:

“Non volevo certo mancare di rispetto al tricolore: rappresenta l’Italia, la mia patria. Mi sono opposta a un gesto provocatorio e patriarcale: teso a presentarmi come una bambina ingenua, obbligata a ubbidire a un uomo politico esperto”.

Di fronte al polverone che il suo gesto ha sollevato, Zeller si è assunta le sue responsabilità: “Non lo rifarei. Capisco che una parte di cittadini non solo altoatesini, ignara delle ragioni politiche della prepotenza di un sindaco di destra sconfitto dalla sua ex vice sostenuta dal centrosinistra, possa essersi sentita offesa. Non ho problemi a chiedere scusa”, ha concluso.

www.tgcom24.mediaset.it