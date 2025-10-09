Non torna dalla pausa pranzo, 47enne trovato morto dai colleghi

Dramma a Caivano, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Un uomo di 47 anni, dirigente dell’ufficio urbanistica del comune, è stato trovato morto nella sua abitazione. L’impiegato, originario della provincia di Caltanissetta, aveva assunto l’incarico solo da pochi mesi, dopo aver vinto un concorso pubblico. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi che non l’hanno visto rientrare a lavoro dopo la pausa pranzo.

L’allarme dei colleghi

L’uomo non rispondeva al telefono. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che ne hanno constatato il decesso. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale: sono state avviate le indagini necessarie per fare chiarezza sul decesso.

Disposta l’autopsia

Cosa abbia ucciso il 47enne dovrà essere stabilito con l’autopsia, ma resta probabile la pista del malore fatale. In casa, dopo le prime verifiche, non risultavano segni di infrazione o segni di violenza sul corpo dell’uomo.

