Pedaggi stradali, UE deferisce Italia a Corte di giustizia europea

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

von der Leyen e Meloni

La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il non pieno recepimento delle regole comunitarie su pedaggi e diritti di utilizzo per le infrastrutture stradali. Lo comunica la stessa commissione Ue con una nota, spiegando che a dispetto di una lettera di messa in mora inviata nel maggio 2024 e di un successivo parere motivato dello scorso dicembre, “le autorità italiane non hanno notificato alla commissione la piena trasposizione” delle normative in questione, che era attesa entro lo scorso marzo.

LEGGI ANCHE
Europa delenda est

Secondo Bruxelles, Roma avrebbe notificato il recepimento di alcuni aspetti della direttiva in questione, misure che per quanto necessarie vengono ritenute “insufficienti e per questo l’Italia viene deferita la Corte di giustizia dell’Unione europea con la richiesta di imporre sanzioni”.

La direttiva in questione riguarda la tariffazione stradale (direttiva 1999/62/CE) stabilisce norme sui pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa sull’infrastruttura e per i bolli di circolazione calcolati in base alla durata di utilizzo dell’infrastruttura. Sebbene gli Stati membri non siano tenuti a recuperare i costi stradali, se lo fanno i diritti devono rispettare i principi dell’Ue chi utilizza paga (gli utenti coprono i costi delle infrastrutture) e chi inquina paga (chi inquina copre i costi esterni quali le emissioni di CO2, l’inquinamento atmosferico e acustico e la congestione del traffico).

La direttiva rafforza inoltre le norme dell’UE in materia di non discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE. La direttiva di modifica (direttiva (UE) 2022/362) estende l’ambito di applicazione alle autovetture, ai furgoni, agli autobus, ai pullman e agli autocarri di piccole dimensioni, con esenzioni che terminano entro il 2027. Tale direttiva elimina gradualmente i diritti calcolati in base alla durata di utilizzo dell’infrastruttura per i veicoli pesanti, introduce diritti basati sulle emissioni di CO2 e richiede il recupero dei costi in relazione all’inquinamento atmosferico a partire dal 2026. Gli autocarri a emissioni zero possono ricevere esenzioni o aliquote notevolmente ridotte.  (askanews)

Articoli correlati

commissione europea

UE: procedura di infrazione contro l’Italia sulla direttiva armi da fuoco

Von der Leyen

UE: procedura di infrazione contro l’Italia sulla presunzione di innocenza

formica di fuoco

UE: avanti infrazione all’Italia sulla formica di fuoco

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *