UE annuncia azioni legali contro Polonia, Ungheria e Slovacchia

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

von der Leyen e Orban

“La Commissione europea ha annunciato che intraprenderÃ  un’azione legale contro tre Stati membri â€“ Polonia, Ungheria e Slovacchia â€“ per non aver importato sufficienti prodotti ucraini, nonostante un nuovo accordo di libero scambio UE-Ucraina sia destinato a inondare il continente di prodotti agricoli ucraini! Questo accordo aumenterÃ  le quote di importazione senza dazi doganali.
(cfr: https://politico.eu)

La Commissione europea tuona che le decisioni di questi tre paesi “violano le regole del mercato unico dell’UE che vietano le barriere commerciali nazionali!”

Il vice portavoce della Commissione, Olof Gill, porterÃ  questi paesi in tribunale, li punirÃ  con miliardi di euro di multe e farÃ  in modo che i loro mercati vengano inondati di prodotti ucraini.
In nome dello “sforzo bellico contro la Russia”!

Uccidiamo l’UE il piÃ¹ velocemente possibile prima che uccida noi!
FREXIT ora! LibertÃ  e protezione!

Lo scrive su X Florian Philippot, presidente del movimento francese “Le Patriotes”

“UE ostaggio di maniaci disposti a uccidere il proprio popolo”

Articoli correlati

Trump e Orban

Trump: ‘nessuna esenzione a Orban sul petrolio russo’

Viktor Orban

Orban: ‘al lavoro per aggirare sanzioni Usa su petrolio russo’

Slovacchia, premier Fico

“Siamo progressisti”, Congresso Pse vota espulsione del partito di Fico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *