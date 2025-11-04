UE annuncia azioni legali contro Polonia, Ungheria e Slovacchia

“La Commissione europea ha annunciato che intraprenderÃ un’azione legale contro tre Stati membri â€“ Polonia, Ungheria e Slovacchia â€“ per non aver importato sufficienti prodotti ucraini, nonostante un nuovo accordo di libero scambio UE-Ucraina sia destinato a inondare il continente di prodotti agricoli ucraini! Questo accordo aumenterÃ le quote di importazione senza dazi doganali.

(cfr: https://politico.eu)

La Commissione europea tuona che le decisioni di questi tre paesi “violano le regole del mercato unico dell’UE che vietano le barriere commerciali nazionali!”

Il vice portavoce della Commissione, Olof Gill, porterÃ questi paesi in tribunale, li punirÃ con miliardi di euro di multe e farÃ in modo che i loro mercati vengano inondati di prodotti ucraini.

In nome dello “sforzo bellico contro la Russia”!

Uccidiamo l’UE il piÃ¹ velocemente possibile prima che uccida noi!

FREXIT ora! LibertÃ e protezione!

Lo scrive su X Florian Philippot, presidente del movimento francese “Le Patriotes”