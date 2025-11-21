UE: infrazione all’Italia per golden power sulle banche

BRUXELLES, 21 NOV – La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione all’Italia per “incompatibilitÃ  dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell’Unione europea in Italia”.

E’ quanto emerge dal database sui provvedimenti, nel quale non appaiono ancora i dettagli della decisione salvo, appunto, il titolo e il numero della procedura, in avvio con la messa in mora e l’area di intervento, ovvero ‘StabilitÃ  finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali’. Da quanto si apprende a Bruxelles i “poteri discrezionali” ai quali si fa riferimento sono quelli del cosiddetto ‘golden power’. (ANSA)

