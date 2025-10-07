Ucraina nella UE, Orban: ‘Ungheria non obbligata a dire sì’

Viktor Orban

L’Ungheria non è obbligata a sostenere l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, e Kiev non ricatterà Budapest per cambiare la sua posizione. È la posizione del dl primo ministro, Viktor Orbán, espressa su X.

“Caro Signor Presidente – si legge nel post di Orban – con tutto il rispetto, l’Ungheria non ha alcun obbligo morale di sostenere l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Nessun Paese ha mai tentato di entrare nell’Unione Europea con il ricatto, e non accadrà nemmeno questa volta. Il Trattato sull’Unione Europea non lascia spazio ad ambiguità: l’adesione è decisa dagli Stati membri, all’unanimità. Il popolo ungherese ha preso la sua decisione”. tgcom24.mediaset.it

