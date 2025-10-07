Torino, 80enne preso per la gola e rapinato: arrestati due tunisini

Un uomo di 80 anni è stato rapinato in corso Francia a Torino

Mentre stava andando a fare la spesa con la nipote, due giovani in monopattino lo hanno afferrato per la gola e lo hanno fatto cadere a terra. Gli hanno strappato quindi la catenina d’oro, del valore di 1500 euro. La nipote dell’anziano ha provato a difendere lo zio colpendo i rapinatori con un carrellino della spesa, ma i due sono riusciti a fuggire.

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna li hanno inseguiti e intercettati in via Chiesa della salute. Si tratta di due tunisini irregolari di 19 e 20 anni, con vari precedenti, arrestati e portati al carcere Lorusso e Cutugno.

www.rainews.it