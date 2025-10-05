Flotilla, Scuderi (Avs): “Meloni ci ha messi in pericolo”

“Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l’attacco subito in acque internazionali “. Lo ha annunciato la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, nella conferenza stampa tenuta con i parlamentari rientrati in Italia dopo la missione sulla Flotilla.

Gli attivisti “sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica – ha sottolineato – prelevati dalla Marina militare israeliana senza che avessero commesso alcun reato. Sono stati sequestrati, non arrestati perché l’arresto presuppone un’ipotesi di reato. In prigione sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentali come acqua, cibo e accesso ai servizi igienici”.

L’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi ha duramente criticato l’atteggiamento del governo italiano: “Meloni ha voluto speculare su una parte politica, mettendo a repentaglio la nostra incolumità. Non si è comportata da presidente del Consiglio”, ha dichiarato. “Siamo stati brutalmente fermati, catturati in acque internazionali dove noi abbiamo tutto il diritto di stare. Siamo stati presi ostaggio dall’esercito israeliano, portati a un porto israeliano, abbiamo subito perquisizioni, interrogatori, non abbiamo avuto accesso ai nostri legali, va detto e ricordato”. tgcom24.mediaset.it