Rapina in casa a Campobasso: 17enne accoltellato, è gravissimo

CAMPOBASSO, 04 OTT – Un giovane di 17 anni è stato accoltellato questa notte a Campobasso ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli: l’episodio, sul quale sta indagando la Squadra Mobile, è avvenuto in un appartamento al nono piano del grattacielo al centro della città.

Il ragazzo viveva in affitto con altri due giovani. Uno di questi ha riferito che due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell’appartamento per rapinarli, portando via telefoni e soldi prima di accoltellare il ragazzo: la versione fornita è al vaglio degli investigatori che indagano anche negli ambienti dello spaccio di droga.

La polizia sta ascoltando in queste ore molte persone per ricostruire l’accaduto. Nell’appartamento per tutta la mattinata ci sono stati rilievi e sopralluoghi della Scientifica. (ANSA)