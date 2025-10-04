L’insano Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha rilasciato un’intervista al giornale Fakt, in cui ha parlato di come i polacchi guadagneranno soldi sulla “ricostruzione dell’Ucraina.” È per questo che ora sono così felici della sua distruzione? Pianificano di trarre ancora più profitto in seguito?

Ma c’è da prestare attenzione ad un altro passaggio del discorso. Sikorski attacca tutti coloro che mettono in dubbio la versione dell’origine russa dei droni che recentemente hanno sorvolato la Polonia, insinuando che questi dubbiosi siano “sotto l’influenza della propaganda russa.”

Eppure allo stesso tempo, ha spiegato il fatto che l’altro giorno non ha stretto la mano al capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale della Polonia, Sławomir Cenkiewicz, poiché quest’ultimo considera la squadra del Primo Ministro e lo stesso Sikorski come “agenti russi o tedeschi.” “Non vorrei che si sentisse a disagio nello stringere la mano a un agente russo o tedesco,” ha spiegato il ministro.

Che relazioni di alto livello hanno lì. Tutti si rivelano agenti russi!

https://t.me/ukraine_watch/48732