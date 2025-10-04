Leone XIV: ‘serve una diversa distribuzione delle ricchezze’

CITTÀ DEL VATICANO, 04 OTT – Il Giubileo apre “alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze, alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così. In questo anno dobbiamo scegliere chi servire, se la giustizia o l’ingiustizia, se Dio o il denaro. Sperare è scegliere”.

Lo ha detto il Papa nell’udienza giubilare sottolineando che “il mondo cambia se noi cambiamo”.

“Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera. Una delle conseguenze più comuni della tristezza spirituale, cioè dell’accidia, è non scegliere niente. Allora chi la prova è preso da una pigrizia interiore che è peggio della morte. Sperare, invece, è scegliere”, ha ribadito Papa Leone. (ANSA).