Viganò: ‘Leone nomina una laica femminista come Prefetta al Dicastero per la Comunicazione’

“Con Giovanni XXIII e in particolare con Nostra Ætate abbiamo assistito alla giudaizzazione del Cattolicesimo Romano, come già era avvenuto in ambito protestante.

Non sorprende che la nuova Prefetta del Dicastero per la Comunicazione, Maria Montserrat Alvarado (laica e femminista) sia legata ad un’organizzazione sionista cristiana, sostenga che il Vangelo non sia destinato agli ebrei e che questi non abbiano bisogno di convertirsi al Cattolicesimo per la loro salvezza.

A sostegno di questa eresia, la Prefetta si rifà a Jorge Bergoglio, il quale in conformità con Nostra Ætate e con i predecessori Wojtyla e Ratzinger, sosteneva che la conversione dei “fratelli maggiori” non è necessaria.

Con la sua nomina Prevost prosegue sulla linea di Bergoglio nella demolizione degli organi centrali della Curia Romana, nella secolarizzazione del governo della Chiesa e nel sovvertimento della Dottrina Cattolica.”

Lo scrive su X mons. Carlo Maria Vigano.