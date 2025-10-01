Schwarzenegger in Vaticano “contro i cambiamenti climatici”

Un testimonial d’eccezione, in Vaticano, contro il “cambiamento climatico”,  è Arnold Schwarzenegger

Nel video Arnold Schwarzenegger, attore, ex governatore della California e Presidente dell’USC Schwarzenegger Institute in conferenza stampa in Vaticano. L’occasione è la presentazione della conferenza “Raising Hope for Climate Justice” con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo dall’1 al 3 ottobre e promossa dal Movimento Laudato Si’.

L’evento vuole celebrare il decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ con cui Papa Francesco segnalava l’importanza sociale e non solo ambientale della lotta al cambiamento climatico. Accanto a lui nella Sala Stampa Vaticana personalità attive da anni contro il cambiamento climatico come il Cardinale Jaime Spengler e il ministro degli Interni, del Cambiamento climatico e dell’Ambiente di Tuvalu, il primo stato che rischia di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare.

“Mai arrendersi” continua l’attore icona degli anni ’80 e oggi politico e attivista, “non utilizziamo il governo federale come scusante, non ci si ferma. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo perché a livello locale la domanda è cosa fa il sindaco, la giunta, il senato dello Stato, le università, le scuole. Quando parlate del presidente, sono tutte scuse. Chiediamoci ‘io cosa posso fare?”. (LaPresse)

