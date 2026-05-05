Leone risponde alle critiche di Trump

“Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. Così Donald Trump durante un’intervista sul canale televisivo Salem News Channel torna a criticare Papa Leone.

“La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità”. Così papa Leone XIV risponde al presidente americano Donald Trump, che lo aveva accusato di “mettere in pericolo molti cattolici”. “Per lui va bene che l’Iran abbia un’arma nucleare”, aveva affermato il tycoon.

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