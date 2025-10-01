Dà in escandescenze, rompe una vetrata e picchia gli agenti: pluripregiudicato ivoriano ai domiciliari

La Polizia di Stato di Parma ha tratto in arresto un cittadino ivoriano di 28 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Intorno alle ore 13.20 di domenica 28 u.s., su disposizione della Sala Operativa, un equipaggio delle Volanti della locale Questura è intervenuto in via San Leonardo a seguito della segnalazione di una lite domestica. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno individuato un cittadino ivoriano in evidente stato di agitazione.

Dinanzi agli agenti, l’uomo ha iniziato ad assumere comportamenti violenti tentando di sradicare il corrimano delle scale ed infrangendo a mani nude una vetrata, procurandosi lesioni visibili alle mani. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, il soggetto persisteva nel suo atteggiamento aggressivo, brandendo un casco integrale contro i poliziotti.

Considerata l’impossibilità di riportare la situazione alla calma mediante mezzi ordinari, gli operatori hanno estratto il taser ed hanno avvertito verbalmente l’uomo del suo possibile utilizzo, mostrando la preliminare scarica di avvertimento. Persistendo lo stato di agitazione del soggetto, gli agenti hanno esploso i dardi dell’arma, attingendo il soggetto e consentendo in tal modo di immobilizzarlo e di procedere al suo contenimento.

Durante tale operazione, il 28enne ivoriano, nonostante l’iniziale stato di disorientamento dovuto all’efficacia del taser, è riuscito a colpire con un pugno uno degli operatori, facendolo impattare con una bicicletta presente all’interno dell’androne condominiale, causandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Alla luce di quanto accaduto, il cittadino ivoriano, con precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio ed attualmente affidato in prova al servizio sociale, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato trattenuto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento per direttissima, al termine del quale è stata convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

