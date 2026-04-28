Crisi energetica, Corte dei Conti: ridefinire le prioritÃ  di spesa

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ROMA, 28 APR – Nel caso di peggioramento del quadro economico, sarÃ  necessario “sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquiditÃ  delle imprese anche se la necessitÃ  di rispettare i parametri europei lascia spazi fiscali ridotti. Si conferma pertanto l’esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall’altro, di garantire una piÃ¹ attenta selezione degli interventi da avviare al fine di contrastare gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche e, conseguentemente, ridefinire le prioritÃ  con una sempre maggiore attenzione alla valutazione costo-efficacia che deve orientare l’azione del Governo nella definizione delle misure da attuare”.

Lo sottolinea la Corte dei Conti in audizione sul Dfp. “La restrizione dei margini di bilancio comporta dunque una rigorosa definizione delle prioritÃ  di spesa, inclusa la programmazione di alcuni aumenti settoriali (come quelli destinati alla difesa)”, sottolineano i magistrati contabili. (ANSA)

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