Centri sociali Milano: ‘se fermano la Flotilla blocchiamo tutto’

“Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto” avvisa il Cantiere, uno dei centri sociali più attivi e seguiti a Milano, che per “il giorno dell’attacco” annuncia un corteo alle 18 in piazzale Loreto. “Lo scenario di un blocco della Global Sumud Flotilla – scrivono gli attivisti – si fa sempre più vicino.

Le barche si trovano a 200 miglia dalle coste palestinesi, a solo 50 da dove la Madleen e la Handala sono state aggredite illegalmente. Se la missione dovesse essere attaccata, le barche o gli equipaggi fermate o sequestrate, bloccheremo tutto, come abbiamo già fatto con lo sciopero del 22”.

Se “il giorno dell’attacco” è già organizzato un ritrovo alle 18 in Piazzale Loreto, “Il giorno dopo – annuncia il Cantiere – sciopero generale senza preavviso!”. L’appello è stato condiviso da varie realtà milanesi, dal centro sociale Lambretta a Cambiare Rotta a Gaza Freestyle. (ANSA)