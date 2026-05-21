Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro Ben Gvir

I partecipanti della Flotilla fermati dalla Marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro sono stati portati ad Ashdod

Nella notte Israele aveva affermato di avere intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, che hanno denunciato violenze, umiliazioni e molestie. Successivamente, il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo “Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo”, deride i fermati, ammanettati e bendati in ginocchio, esultando: ”Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa” e ”Il popolo d’Israele vive”.

In un altro filmato, si vede un attivista che grida “Free Palestine” mentre viene sbattuto a terra da un agente. Meloni e Tajani: “Immagini inaccettabili”. Arriva anche il monito del Presidente della Repubblica Mattarella: “Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente”. A fine giornata il ministro Tajani annuncia: “Giovedì a casa tutti gli italiani”.

Mattarella: “Trattamento incivile”

Si è trattato di un “trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato il video sugli attivisti della Flotilla.

Ministro esteri Israele contro Ben Gvir: “Non sei il volto di Israele”

”Tu non sei il volto di Israele”

Lo scrive il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar in un post su X, ritwittando il video diffuso dal suo collega di governo. ”Con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al Paese, e non è la prima volta. Hai vanificato gli enormi sforzi, professionali e di successo, compiuti da moltissime persone, dai soldati dell’Idf ai dipendenti del ministero degli Esteri e molti altri ancora”, ha aggiunto Saar.

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