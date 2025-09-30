Migranti, 297 sbarcati a Lampedusa

LAMPEDUSA, 30 SET – Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette operazioni e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Ad intercettare e trasbordare da barchini e gommoni partiti da Libia e Tunisia, sono state le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza.

I gruppi sono risultati composti da un minimo di quattro tunisini fino ad un massimo di 69 egiziani, eritrei, iraniani, siriani. sudanesi e somali. Tre degli otto sbarchi hanno riguardato migranti che, a loro dire, sono salpati da Sfax e Al Mahdia in Tunisia. Fra i tunisini, anche l’uomo che ha raccontato ai carabinieri d’essere arrivato con un kayak che però non è stato ancora ritrovato. Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 505 ospiti. (ANSA)