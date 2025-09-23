Migranti, Trump: ‘ONU dovrebbe fermare le invasioni, non crearle o finanziarle’

L’Assemblea delle Nazioni Unite entra nel vivo, nel secondo giorno del raduno dei leader al Palazzo di Vetro di New York. Ecco alcune dichiarazioni del presidente USA.

Trump attacca l’Onu sui migranti: “Europa invasa”

“La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate” e l’Onu incoraggia l'”invasione” di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione illegale. Lo ha detto Donald Trump, affermando che l’Europa è invasa da “illegali” e attaccando il sindaco di Londra Sadiq Kahn sul fronte dell’immigrazione definendolo “terribile”.

“Amo l’Europa, ma odio vedere l’Europa devastata dall’energia e dall’immigrazione”. Lo ha detto Donald Trump in un passaggio del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu. Il presidente Usa ha attaccato le “brutali politiche energetiche verdi” e definito una “bufala” il riscaldamento globale.

“Cambiamento climatico la più grande truffa del mondo”

“Il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Lo denuncia Donald Trump all’assemblea dell’Onu attaccando le politiche green e puntando il dito contro la Cina sull’inquinamento.

“Che scopo ha l’Onu? Non fa che scrivere lettere e parlare”

“Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?”, ha chiesto Donald Trump in un passaggio del suo intervento. Tutto ciò che l’organismo fa è scrivere “lettere forti” e parlare con “parole vuote”, ha detto il presidente Usa davanti all’Assemblea Generale.

“I vostri Paesi sono rovinati dall’immigrazione.” Donald Trump accusa l’ONU: “Le Nazioni Unite stanno finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini… L’ONU dovrebbe fermare le invasioni, non crearle o finanziarle.”. Lo ha detto Donald Trump rivolto ai leader mondiali che stanno seguendo il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu.