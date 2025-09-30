Malore improvviso in casa, morto vigile del fuoco

Profondo cordoglio tra i Vigili del Fuoco lombardi per la scomparsa di Livio Mora, 56 anni, stroncato da un malore improvviso tra le mura di casa sua a Monterosso, quartiere di Bergamo. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica, lasciando senza parole familiari, amici e colleghi, che hanno appreso con sgomento la notizia nella mattinata di domenica.

A trovare Livio senza vita è stato uno dei fratelli, entrato nell’abitazione dopo che l’uomo non rispondeva alle chiamate. Solo poche ore prima, Mora aveva trascorso la serata in serenità con i familiari, sedendo a tavola per la cena come ogni altra volta, prima di ritirarsi a dormire. Nessun segnale aveva lasciato presagire quanto stava per accadere.

Livio Mora era un volto noto e rispettato nel Corpo dei Vigili del Fuoco: da oltre 25 anni indossava con orgoglio la divisa. Aveva prestato servizio a lungo nel comando di Bergamo, poi a Dalmine, e infine a Piacenza, dove aveva trascorso un anno dopo la promozione a caposquadra. In tutti questi anni si era distinto per dedizione, competenza e umanità, diventando un punto di riferimento per colleghi e nuove leve. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intero Corpo dei Vigili del Fuoco, che lo ricordano come un collega disponibile e generoso, sempre pronto a mettersi al servizio degli altri.

A piangerlo oggi sono la mamma e i suoi nove fratelli e sorelle, una famiglia numerosa e molto unita che ora si stringe nel dolore per la perdita improvvisa. […]

