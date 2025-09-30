Francia, denuncia per falso contro il neopremier Lecornu

Appena nominato e non ancora ufficialmente insediato, ma già nella bufera, alla vigilia del varo dell’esecutivo. Pre-debutto di fuoco, dunque, per il neopremier francese Sebastien Lecornu, 39 anni, fedelissimo del presidente Macron. Ma non per l’impegno profuso in queste settimane per arrivare al 1° ottobre a nominare la sua squadra né per la manovra finanziaria in cantiere. Il Sindacato nazionale degli agenti pubblici dell’Education nationale alla Corte di giustizia della Repubblica, il cosiddetto “tribunale dei ministri”, ha presentato una denuncia per falso nei suoi confronti.

“Non ha il master che sostiene”, è l’accusa. Perché il primo ministro di Francia avrebbe fatto credere di avere conseguito un master di Diritto pubblico senza aver mai superato il secondo anno del corso. Ma lui si difende. “Titolo acquisito prima della riforma universitaria”, afferma e aggiunge: “Questo è disprezzo sociale”. Intanto sui suoi profili e sui siti governativi appare una “correzione” al curriculum.

L’accusa di falso

A metà settembre il sito di informazioni Mediapart ha rivelato che Lecornu non ha il diploma di master – che si ottiene in due anni di corso – nonostante le informazioni riportate sulla pagina sul sito del ministero della Difesa, quando era ancora ministro, la sua pagina LinkedIn e la presentazione del suo profilo in occasione di una conferenza universitaria.

La difesa di Lecornu

Interrogato in merito da Le Parisien, Lecornu ha risposto di aver “convalidato il primo anno del suo master in diritto all’Università Panthéon-Assas” di Parigi. La laurea, che corrispondeva a un “Bac + 4” (quattro anni di corso dopo la maturità), è stata sostituita dal master, di livello “Bac+5” dopo la riforma negli anni 2000.

“Ho ottenuto la mia laurea in diritto, quindi un Master 1. In questa falsa polemica – ha detto Lecornu – ho avvertito del disprezzo sociale”. Sul suo sito ufficiale e su quello del governo, il premier oggi menziona soltanto “studi di Diritto all’università Paris 2 Panthéon Assas”, senza precisare i titoli.

www.tgcom24.mediaset.it