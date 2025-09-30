Esplosioni gasdotto Nord Stream, ucraino arrestato in Polonia

Un ucraino sospettato dalla Germania di essere coinvolto nelle esplosioni del gasdotto Nord Stream è stato arrestato in Polonia, riporta RMF FM citando il Ministero degli Esteri del paese.L’uomo è stato fermato dalla polizia a Pruszków e consegnato all’ufficio del procuratore a Varsavia. A breve inizieranno le procedure di estradizione verso la Germania.
Nord Stream, 007 tedeschi: “I sabotatori erano ucraini”

